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  • Внаслідок стрілянини у виші Праги вже 15 загиблих: поліція розповіла деталі про стрілка

Внаслідок стрілянини у виші Праги вже 15 загиблих: поліція розповіла деталі про стрілка

Сьогодні 20:42
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Кількість загиблих внаслідок стрілянини в університеті Праги зросла.

Новости Днепра про Внаслідок стрілянини у виші Праги вже 15 загиблих: поліція розповіла деталі про стрілка

Внаслідок стрілянини в Карловому університеті 21 грудня загинули 15 людей, серед яких і сам стрілок. За даними чеських ЗМІ, зловмисник наклав на себе руки. 

Керівник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що після стрілянини ще 24 людини перебувають під наглядом лікарів. За попередньою інформацією від правоохоронців, стрільцем може бути 24-річний студент цього закладу.

Невідомий відкрив стрілянину всередині університету. Персонал евакуювали, а студенти які не могли безпечно покинути будівлю, сховалися від вбивці на даху. 

Новости Днепра про Внаслідок стрілянини у виші Праги вже 15 загиблих: поліція розповіла деталі про стрілка

Правоохоронці зазначили, що ще до теракту їм повідомили інформацію про 24-річного чоловіка, який уранці в четвер виїхав до Праги із села Гостоунь із нібито наміром накласти на себе руки. У селищі знайшли труп батька підозрюваного.

Як повідомила поліція, хлопець був чехом, на ім’я David Kozak. Закінчив бакалаврську програму з історії та європейських студій, а потім продовжив навчання на магістерській програмі з історії. Спеціалізувався на історії Польщі.

У мережі нібито знайшли, телеграм-канал, який підозрюваний вів російською мовою. За даними порталу iDNES, Козак страждав на психічне захворювання. У своїх дописах російською мовою він відверто казав, що планував масове вбивство. 

Давид писав, що захопився історією Аліни – дівчини яка нещодавно влаштувала стрілянину в російській школі – і хоче зробити те ж саме, але вб’є більше людей. 

Однак наразі поліція перевіряє всі деталі, а тіло стрілка ще не впізнане. 

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Новости Днепра про Внаслідок стрілянини у виші Праги вже 15 загиблих: поліція розповіла деталі про стрілкаУкраїнська

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