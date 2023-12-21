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  • У найдовшу ніч року десятки метеорів пролетять у небі: чи побачать це мешканці Дніпра

У найдовшу ніч року десятки метеорів пролетять у небі: чи побачать це мешканці Дніпра

Сьогодні 17:26
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У ніч на 22 грудня відбудеться пік потоку Урсиди.

Новости Днепра про У найдовшу ніч року десятки метеорів пролетять у небі: чи побачать це мешканці Дніпра

Сьогодні вночі очікується один із найпотужніших зимових зорепадів

Пік метеорного потоку Урсиди із сузір’я Малої Ведмедиці припадає на найдовшу ніч року — ніч сонцестояння.

Якщо небо буде чистим, можна побачити до 10 метеорів на годину.

Що таке метеорний потік Урсиди та як він утворився

На відміну від літніх зорепадів, Урсиди пов’язані з кометою 8P/Tuttle, яка обертається навколо Сонця за 13,5 років, розповідають фахівці Королівського музею Грінвіча. Вони невеликі, з’являється приблизно п’ять метеорів на годину. 

Урсиди утворюються з льоду та пилу, які залишає після себе комета. Коли Земля проходить крізь уламки комети, “крихти комети” нагріваються, потрапляючи в атмосферу Землі, і створюють ті самі яскраві зірки. Швидкість метеорів Урсид становить близько 32 км/с.

Коли спостерігати метеоритний потік Урсиди

Побачити Урсиди можна протягом другої половини грудня, а свого піку досягнуть 21-22 грудня — в найдовшу ніч року, під час зимового сонцестояння. Метеори будуть активними до 24 грудня 2023 року.

Урсиди можна побачити в Україні, але це буде важко, позаяк 23 грудня Місяць буде у фазі росту й буде освітлений на 89%. 

Що відомо про зимове сонцестояння?

Зимове сонцестояння – час, на який припадає найдовша ніч та найкоротший світловий день року, коли Сонце підіймається над горизонтом найнижче. Через це висота Сонця на небі опівдні майже змінюється, тому це й називають сонцестоянням. 

Зимове сонцестояння виникає через те, що один із полюсів Землі досягає максимального відхилення відносно Сонця, що дорівнює куту нахилу земної осі. 

21 грудня світловий день триває лише 8 годин 4 хвилини. 

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Новости Днепра про У найдовшу ніч року десятки метеорів пролетять у небі: чи побачать це мешканці ДніпраУкраїнська

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