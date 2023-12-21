Спортсмен із Дніпра став “плавцем року” та здобув два “золота” на чемпіонаті України

На ньому дніпровські плавці вибороли 10 медалей: 5 золотих, 2 срібні та 3 бронзові.
Два “золота” здобув Олександр Желтяков (100 та 50 м на спині); ще два – Денис Кесіль (100 та 200 м батерфляєм); одне “золото” (200 м брасом) та два “срібла” (100 м та 50 м брасом) здобув Максим Овчінніков; дві “бронзи” у Олега Мамалиги (1 500 м та 400 м вільним стилем) та одна у Крістіни Тіщенко (800 м вільним стилем).
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Крім цього, двоє дніпровських спортсменів отримали почесні номінації:
Вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм нових перемог!
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Александра Лучка
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