В результате стрельбы в вузе Праги уже 15 погибших: полиция рассказала детали о стрелке

В результате стрельбы в Карловом университете 21 декабря погибли 15 человек, среди которых и сам стрелок. По данным чешских СМИ, злоумышленник покончил с собой.
Руководитель полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что после стрельбы еще 24 человека находятся под наблюдением врачей. По предварительной информации от правоохранителей, стрелком может быть 24-летний студент этого заведения.
Неизвестный открыл стрельбу внутри университета. Персонал эвакуировали, а студенты, которые не могли безопасно покинуть здание, прятались от убийцы на крыше.
Правоохранители отметили, что еще до теракта им сообщили информацию о 24-летнем мужчине, который утром в четверг выехал в Прагу из села Гостоунь с якобы намерением покончить с собой. В поселке обнаружили труп отца подозреваемого.
Как сообщила полиция, парень был чехом по имени David Kozak. Окончил бакалаврскую программу по истории и европейским студиям, а затем продолжил обучение на магистерской программе по истории. Специализировался на истории Польши.
В сети якобы нашли телеграм-канал, который подозреваемый вел на русском языке. По данным портала iDNES, Казак страдал психическим заболеванием. В своих сообщениях на русском языке он откровенно говорил, что планировал массовое убийство.
Давид писал, что увлекся историей Алины – девушки которая недавно устроила стрельбу в русской школе – и хочет сделать то же самое, но убьет больше людей.
Однако полиция проверяет все детали, а тело стрелка еще не опознано.
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