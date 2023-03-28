Вкрали 150 млн: у Дніпрі викрили податківців, котрі заробляли на бізнесах, які під окупацією

Як повідомили в СБУ, на Дніпропетровщині викрили ділків, які вкрали понад 150 мільйонів гривень в бізнесів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
Чиновники податкової служби займалися махінаціями з ПДВ. Вони привласнювали “податковий ліміт”, що належав українським компаніям, які зараз під окупацією. Це дозволяло сплачувати менше власного ПДВ та отримувати десятки мільйонів гривень.
Для цього вони втручалися в бази даних податкової та підробляли цифрові підписи керівників цих компаній. В електронних кабінетах платника податку, вони реєстрували фіктивні угоди з потрібними комерційними структурами. Звичайно, власники підприємств нічого про це не знали.
Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ, – зазначили в СБУ.
Через махінації податківців, українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті.
До схеми причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ Держподаткової служби на Дніпропетровщині та двоє його підлеглих.
Наразі чиновникам та “бухгалтеру”, яка вела справи ділків оголосили про підозру в крадіжці в особливо великих розмірах та незаконних діях з інформацією в держреєстрах.
Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
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