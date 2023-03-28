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У Дніпрі пес впав у 3-метровий колектор: його діставали рятувальники

Сьогодні 12:41
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Учора, 27 березня, у Дніпрі на вулиці Татарській пес впав у покинутий комунікаційний колектор. Він не зміг вибратися самостійно, тому небайдужі громадяни викликали рятувальників.

Новости Днепра про У Дніпрі пес впав у 3-метровий колектор: його діставали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці співробітники ДСНС встановили, що собака знаходиться в покинутому комунікаційному колекторі завглибшки орієнтовно 3 метри та не може самостійно вибратись.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання підняли чотирилапого на поверхню та відпустили.

До місця виклику залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вогнеборці врятували зайченя.

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Новости Днепра про У Дніпрі пес впав у 3-метровий колектор: його діставали рятувальникиУкраїнська

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