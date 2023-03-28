У Дніпрі пес впав у 3-метровий колектор: його діставали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці співробітники ДСНС встановили, що собака знаходиться в покинутому комунікаційному колекторі завглибшки орієнтовно 3 метри та не може самостійно вибратись.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання підняли чотирилапого на поверхню та відпустили.
До місця виклику залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вогнеборці врятували зайченя.
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