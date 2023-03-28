Украли 150 млн: в Днепре разоблачили налоговиков, которые зарабатывали на бизнесах под оккупацией

В Днепропетровской области разоблачили чиновника налоговой, который украл 150 миллионов гривен на махинациях по НДС,

Как сообщили в СБУ, на Днепропетровщине разоблачили дельцов, укравших более 150 миллионов гривен у бизнесов, находящихся на временно оккупированных территориях.

Чиновники налоговой службы занимались махинациями с НДС. Они присваивали «налоговый лимит», принадлежавший украинским компаниям, которые сейчас находятся под оккупацией. Это позволяло платить меньше собственного НДС и получать десятки миллионов гривен.

Для этого они вмешивались в налоговые базы и подделывали цифровые подписи руководителей этих компаний. В электронных кабинетах налогоплательщика они регистрировали фиктивные соглашения с нужными коммерческими структурами. Конечно, владельцы предприятий ничего об этом не знали.

Оборудки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС, — отметили в СБУ.

Из-за махинации налоговиков украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте.

К схеме причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции ГУ Государственной налоговой службы на Днепропетровщине и двое его подчиненных.

Чиновникам и «бухгалтеру», которая вела дела дельцов, объявили о подозрении в краже в особо крупных размерах и незаконных действиях с информацией в госреестрах.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.

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