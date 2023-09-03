Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Він чи воно: мовознавець нагадав єдиний правильний варіант, як називати річку та місто Дніпро

Він чи воно: мовознавець нагадав єдиний правильний варіант, як називати річку та місто Дніпро

Сьогодні 11:00
просмотров

Неправильно вжитий рід слова Дніпро - одна із найпоширеніших помилок.

Новости Днепра про Він чи воно: мовознавець нагадав єдиний правильний варіант, як називати річку та місто Дніпро

Досить часто люди плутають рід найбільшої річки України та обласного центру одного із регіонів. Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі Сніданку 1+1 вкотре пояснив, як правильно Дніпро широкий чи широке.

Єдиний правильний варіант – Дніпро широкий/глибокий/густонаселений і так далі. Тобто – чоловічий рід. Це стосується і назви міста, і річки.

Люди іноді плутають правила і відмінюють Дніпро неправильно, вважаючи, якщо слово місто – середнього роду, той топонім треба вживати у середньому роді. Так, дійсно така норма існує, але для іншомовних слів. 

Наприклад, популярний Балі, адже острів – чоловічий рід або сонячне Тбілісі, де місто – середній рід. А ось Дніпро – українське слово, тобто відмінюване та його рід визначається не за характеристикою, а за самою назвою. 

Читайте також:

Новости Днепра про Він чи воно: мовознавець нагадав єдиний правильний варіант, як називати річку та місто ДніпроУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мешканці Дніпра та Запоріжжя на човні тікали з України під кулями прикордонників
Новини Дніпра
Сьогодні 10:13
Мешканці Дніпра та Запоріжжя на човні тікали з України під кулями прикордонників

Мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей намагалися втекти з України під…

Проковтнули 20-центову монету та 50 магнітних кульок: у Дніпрі рятували дітей
Новини Дніпра
Сьогодні 09:21
Проковтнули 20-центову монету та 50 магнітних кульок: у Дніпрі рятували дітей

Що діти тільки не тягнуть до рота.

У Дніпрі на поверхні озера Котлован знайшли тіло жінки
Новини Дніпра
Сьогодні 08:29
У Дніпрі на поверхні озера Котлован знайшли тіло жінки

У популярній зоні відпочинку на лівому березі знайшли тіло жінки.

Погода на 3 вересня: у Дніпрі очікується ясний день
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 3 вересня: у Дніпрі очікується ясний день

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Наверх