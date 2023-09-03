Він чи воно: мовознавець нагадав єдиний правильний варіант, як називати річку та місто Дніпро

Неправильно вжитий рід слова Дніпро - одна із найпоширеніших помилок.

Досить часто люди плутають рід найбільшої річки України та обласного центру одного із регіонів. Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі Сніданку 1+1 вкотре пояснив, як правильно Дніпро широкий чи широке.

Єдиний правильний варіант – Дніпро широкий/глибокий/густонаселений і так далі. Тобто – чоловічий рід. Це стосується і назви міста, і річки.

Люди іноді плутають правила і відмінюють Дніпро неправильно, вважаючи, якщо слово місто – середнього роду, той топонім треба вживати у середньому роді. Так, дійсно така норма існує, але для іншомовних слів.

Наприклад, популярний Балі, адже острів – чоловічий рід або сонячне Тбілісі, де місто – середній рід. А ось Дніпро – українське слово, тобто відмінюване та його рід визначається не за характеристикою, а за самою назвою.

Читайте також:

Українська

Автор: