Він чи воно: мовознавець нагадав єдиний правильний варіант, як називати річку та місто Дніпро

Досить часто люди плутають рід найбільшої річки України та обласного центру одного із регіонів. Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі Сніданку 1+1 вкотре пояснив, як правильно Дніпро широкий чи широке.
Єдиний правильний варіант – Дніпро широкий/глибокий/густонаселений і так далі. Тобто – чоловічий рід. Це стосується і назви міста, і річки.
Люди іноді плутають правила і відмінюють Дніпро неправильно, вважаючи, якщо слово місто – середнього роду, той топонім треба вживати у середньому роді. Так, дійсно така норма існує, але для іншомовних слів.
Наприклад, популярний Балі, адже острів – чоловічий рід або сонячне Тбілісі, де місто – середній рід. А ось Дніпро – українське слово, тобто відмінюване та його рід визначається не за характеристикою, а за самою назвою.
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