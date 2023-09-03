Он или оно: языковед напомнил единственный правильный вариант, как называть реку и город Днепр

Неправильно употребленный род слова Днепр – одна из самых распространенных ошибок.

Довольно часто люди путают род самой большой реки Украины и областного центра одного из регионов. Известный языковед Александр Авраменко в эфире Завтрака 1+1 раз объяснил, как правильно Дніпро широкий или широкое.

Единственный правильный вариант – Днепр широкий/глубокий/густонаселенный и так далее. То есть – мужской род. Это касается и названия города и реки.

Люди иногда путают правила и склоняют Днепр неправильно, считая, если слово город – среднего рода, то топоним нужно употреблять в среднем роде. Да, действительно такая норма существует, но для иностранных слов.

Например, популярный Бали, ведь остров – мужской род или солнечное Тбилиси, где город – средний род. А вот Днепр – украинское слово, то есть склоняемое и его род определяется не по характеристике, а по самому названию.

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