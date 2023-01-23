Вілкул пояснив, що за дивне “лазерне шоу” в небі переполохало мешканців Кривого Рогу

Кривий Ріг. Це не лазерне шоу. Це ми купили нові потужні прожектори для системи боротьби із “мопедами”. P.S. Відповідаю на запитання після сотень публікацій у соцмережах,– написав Олександр Вілкул
Останнім часом мешканці Кривого Рогу почали бачити в небі “лазерне шоу”. Промені світла з’являлися вночі. Звичайно, зараз ніхто не влаштовує світлові перфоманси, тому таке дивне явище схвилювало містян. У соцмережах з’явилися сотні коментарів і публікацій даного приводу.
Олександр Вілкул пояснив, що це таке. За його словами, це потужні прожектори, які допомагають боротися з дронами.
Кривий Ріг. Це не лазерне шоу. Це ми купили нові потужні прожектори для системи боротьби із “мопедами”. P.S. Відповідаю на запитання після сотень публікацій у соцмережах,– написав Олександр Вілкул
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