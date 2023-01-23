Вилкул объяснил, что за странное «лазерное шоу» в небе переполошило жителей Кривого Рога

Жители Кривого Рога заметили странные лучи света в небе.

В последнее время жители Кривого Рога стали видеть в небе «лазерное шоу». Лучи света появлялись ночью. Конечно, сейчас никто не устраивает световые перфомансы, потому такое странное явление взволновало горожан. В соцсетях появились сотни комментариев и публикаций данного повода.

Александр Вилкул объяснил, что это такое. По его словам, это мощные прожекторы, помогающие бороться с дронами.

Кривой Рог. Это не лазерное представление. Это мы купили новые мощные прожекторы для системы борьбы с мопедами. P.S. Отвечаю на вопросы после сотен публикаций в соцсетях, – написал Александр Вилкул

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