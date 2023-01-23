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  • Власники кинули, бо хотіли подарунки на свята: у Дніпрі допомоги потребує породистий котик Марсик

Власники кинули, бо хотіли подарунки на свята: у Дніпрі допомоги потребує породистий котик Марсик

Сьогодні 10:33
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У Дніпрі хворого породистого котика хотіли приспати.

Новости Днепра про Власники кинули, бо хотіли подарунки на свята: у Дніпрі допомоги потребує породистий котик Марсик

Як розповіла зооволонтер притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, котика Марсика залишили в клініці бо не хотіли лікувати.

Перед Новим роком власники принесли його до ветеринара, бо тваринка почувалася погано. Проте коли вони почули діагноз та вартість лікування – відмовилися від свого улюбленця та погодилися приспати. Господарі підписали відмову від кота, бо не мали грошей, а попереду свята і треба купувати подарунки.

За словами Ольги, котика довелося реанімувати. У нього проблеми з сечовивідною системою, тому ветеринари вимивали пісок та гній з сечового міхура Марсика.

Котика врятували, але лікування дороговартісне. Щоб Марсик і далі отримував необхідну допомогу треба оплатити борг – більше 13 тисяч гривень. Попереду на тварину чекає ще одна операція.

Новости Днепра про Власники кинули, бо хотіли подарунки на свята: у Дніпрі допомоги потребує породистий котик Марсик

Марсика кинули його власники, проте котик не втрачає віри та любить людей. Марсик – котик породи сноу шу. Ці тварини добрі та грайливі. Волонтер обіцяє знайти в майбутньому хорошу сім’ю для Марсика. Якщо ви хочете допомогти пухнастику, зробити це можна за реквізитами нижче.

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5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь
для котика Сноу-Шу Марса”
 
 
 

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Новости Днепра про Власники кинули, бо хотіли подарунки на свята: у Дніпрі допомоги потребує породистий котик МарсикУкраїнська Новости Днепра про Власники кинули, бо хотіли подарунки на свята: у Дніпрі допомоги потребує породистий котик МарсикРусский

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