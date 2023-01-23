Власники кинули, бо хотіли подарунки на свята: у Дніпрі допомоги потребує породистий котик Марсик

У Дніпрі хворого породистого котика хотіли приспати.

Як розповіла зооволонтер притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, котика Марсика залишили в клініці бо не хотіли лікувати.

Перед Новим роком власники принесли його до ветеринара, бо тваринка почувалася погано. Проте коли вони почули діагноз та вартість лікування – відмовилися від свого улюбленця та погодилися приспати. Господарі підписали відмову від кота, бо не мали грошей, а попереду свята і треба купувати подарунки.

За словами Ольги, котика довелося реанімувати. У нього проблеми з сечовивідною системою, тому ветеринари вимивали пісок та гній з сечового міхура Марсика.

Котика врятували, але лікування дороговартісне. Щоб Марсик і далі отримував необхідну допомогу треба оплатити борг – більше 13 тисяч гривень. Попереду на тварину чекає ще одна операція.

Марсика кинули його власники, проте котик не втрачає віри та любить людей. Марсик – котик породи сноу шу. Ці тварини добрі та грайливі. Волонтер обіцяє знайти в майбутньому хорошу сім’ю для Марсика. Якщо ви хочете допомогти пухнастику, зробити це можна за реквізитами нижче.

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Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга

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Назначение “Благотворительная помощь для котика Сноу-Шу Марса”

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