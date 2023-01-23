У Дніпрі на Гагаріна військовий зривав гранати у квартирі

Як стало відомо від поліції, в одній із квартир чоловік підірвав кілька граната, а потім вчинив стрілянину.
На щастя, ніхто не постраждав. Після шести годин перемовин поліцейські затримали зловмисника.
Як з’ясувалося – це 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі. Чоловіка затримали.
З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат.
За даним фактом відкриті три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
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