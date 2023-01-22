Лукашук прокоментував чутки про можливий наступ росії

Протягом останнього тижня мережею розганяють інформацію про новий наступ росіян на кількох напрямках.

Ці чутки прокоментував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Оцінімо факти. Перше. Жодний український Телеграм-канал не має перевіреної інформації про те, що там за поребриком. Як немає і повної інформації про плани Генштабу ЗСУ. Друге. Ворог спеціально через «вкиди» проводить інформаційно-психологічні операції, мета яких – паніка, тривога, дестабілізація. Тому довіряйте виключно офіційним джерелам. Зараз Україна та її оборона сильніші, усі рубежі надійно захищені. Зокрема зі сторони білорусі. Ведеться моніторинг дій ворога. Тому жодної паніки, бо паніка і є однією з цілей росіян, – сказав Микола Лукашук.

Та зазначив, що повідомлення про те, що Захід не надав Україні танки – це теж психологічна маніпуляція ворога.

«Нам не дали Леопарди». І знову розхитування і спроба дестабілізації. Психіка людей влаштована у такий спосіб, що швидше бачить і сильніше реагує здебільшого на погане. Росіяни використовують це. Насправді обсяг допомоги від Заходу – величезний. Зверніть увагу на головне: рішення НЕ заблоковане. Воно просто не оголошене на цьому засіданні «Рамштайну». Німеччина хоче трохи менше особистої відповідальності. Впевнений, що танки будуть. Трохи пізніше, але будуть, – розповів голова Дніпропетровської обласної ради.

Микола Лукашук зазначив, що санкціє вже працюють, тому росіяни не зможуть воювати довго. Тому ми обов’язково вистоїмо та переможемо.

Як довго триватиме війна. Цього ніхто не знає і це залежить від багатьох факторів. Насамперед – від партнерів, об’ємів військової та фінансової допомоги. Друге, від чого залежить тривалість бойових дій – це відповідь на питання «що для нас Перемога?» Президент її вже дав – вихід на кордони 1991 року. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал США Марк Міллі зазначив, що може бути важко цього року звільнити всі окуповані землі. Але підтвердив, що наша мета щодо деокупації всіх захоплених росіянами територій не є неможливою і може бути досягнута вже цього року. Заступник начальника військової розвідки України (ГУР) полковник Вадим Скібіцький заявив, що тільки всередині літа ми можемо щось говорити про закінчення війни. Будувати плани слід з огляду на цю сукупність фактів. Ми це вже робимо. І що також важливо – пам‘ятати, що ворожі ІПСО ми вже неодноразово проходили. А після них було звільнено Херсон, Харківщину. Санкції почали працювати, ціна на російську нафту падає, є статистика щодо зниження російських доходів. Усе це вказує на те, що довго росія воювати не зможе. Як би ворог це не спростовував і що б не заявляв. Плюс – готується новий пакет санкцій. Українці – нація, яка вже нічого не боїться. Після 24 лютого, після того, що було у Дніпрі, Нікополі, Кривому Розі, Чаплиному, Маріуполі, Миколаєві та інших містах. Цей факт росіяни не врахували у своїх планах. У нас є підтримка партнерів та світу. Ми ведемо справедливу війну за свою Україну. Війну за існування держави, боротьбу за свободу українців. Підтримуйте ЗСУ, Президента, один одного. Ми переможемо, – написав Микола Лукашук.

Усе буде Україна!

Читайте також:

Українська

Автор: