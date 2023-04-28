Війська РФ випустили по Україні 23 ракети: подробиці нічної атаки по Україні - Днепр Инфо
Війська РФ випустили по Україні 23 ракети: подробиці нічної атаки по Україні
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Сегодня 08:30

Вночі 28 квітня ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками. Силам ППО вдалося збити більшу частину ворожих цілей.

Новости Днепра про Війська РФ випустили по Україні 23 ракети: подробиці нічної атаки по Україні

Про це повідомили у Telegram Повітряних сил ЗСУ. 

Пуски здійснювали літаки стратегічної авіації рф Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Цілі знищені в зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь», зазначив Залужний.

Є приліт у Дніпрі. Мер Борис Філатов повідомив про дві жертви – молоду жінку та 3-річну дитину.

Ще одна ракета влучила в багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Відомо про трьох загиблих та 8 постраждалих. Рятувальна операція все ще продовжується.

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Новости Днепра про Війська РФ випустили по Україні 23 ракети: подробиці нічної атаки по УкраїніУкраїнська Новости Днепра про Війська РФ випустили по Україні 23 ракети: подробиці нічної атаки по УкраїніРусский

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