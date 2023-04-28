Війська РФ випустили по Україні 23 ракети: подробиці нічної атаки по Україні

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ.
Пуски осуществляли самолеты стратегической авиации рф Ту-95 с акватории Каспийского моря.
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.
Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования «Центр», воздушного командования «Схід» и воздушного командования «Південь», отметил Залужный.
Есть прилет в Днепре. Мэр Борис Филатов сообщил о двух жертвах – молодой женщине и 3-летнем ребенке.
Еще одна ракета попала по многоэтажке в Умани Черкасской области. Известно о трех погибших и 8 пострадавших. Спасательная операция все еще продолжается.
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