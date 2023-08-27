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Відстояв чемпіонські титули: Усик переміг Дюбуа ніщивним нокаутом

Сьогодні 08:27
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У ніч проти 27 серпня на "Тарчинські Арені" у Вроцлаві, Польща, відбувся бій українського боксера Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа.

Новости Днепра про Відстояв чемпіонські титули: Усик переміг Дюбуа ніщивним нокаутом

Українець здобув перемогу та захистив свої титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Поєдинок було призупинено у п’ятому раунді через зафіксований суддею удар Дюбуа нашому спортсмену нижче поясу. Після кількох хвилин на відновлення Усика, суддя поновив бій.

Закінчився бій нокдауном Дюбуа в дев’ятому раунді після потужного удару Усика з правої. Суддя просигналізував про достроковий нокаут на користь українського боксера.

Новости Днепра про Відстояв чемпіонські титули: Усик переміг Дюбуа ніщивним нокаутом

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Новости Днепра про Відстояв чемпіонські титули: Усик переміг Дюбуа ніщивним нокаутомУкраїнська

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