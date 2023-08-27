Отстоял чемпионские титулы: Усик победил Дюбуа сокрушительным нокаутом

Украинец одержал победу и защитил свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.
Поединок был приостановлен в пятом раунде из-за зафиксированного судьей удара Дюбуа нашему спортсмену ниже пояса. После нескольких минут на восстановление Усика, судья возобновил бой.
Закончился бой нокдауном Дюбуа в девятом раунде после мощного удара Усика с правой. Судья просигнализировал о досрочном нокауте в пользу украинского боксера.
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