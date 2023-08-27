Отстоял чемпионские титулы: Усик победил Дюбуа сокрушительным нокаутом

В ночь на 27 августа на "Тарчински Арене" во Вроцлаве, Польша, состоялся бой украинского боксера Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа.

Украинец одержал победу и защитил свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Поединок был приостановлен в пятом раунде из-за зафиксированного судьей удара Дюбуа нашему спортсмену ниже пояса. После нескольких минут на восстановление Усика, судья возобновил бой.

Закончился бой нокдауном Дюбуа в девятом раунде после мощного удара Усика с правой. Судья просигнализировал о досрочном нокауте в пользу украинского боксера.

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