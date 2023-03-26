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  • Відрощував бороду три місяці: в Японії студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського (ФОТО)

Відрощував бороду три місяці: в Японії студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського (ФОТО)

Сьогодні 11:49
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В Японії студент закосплеїв Зеленського.

Новости Днепра про Відрощував бороду три місяці: в Японії студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського (ФОТО)

В Японії студент Кіотського університету прийшов на церемонію вручення дипломів в образі президента Зеленського. 

Про це в твітері повідомив лектор в Університеті міжнародних досліджень Джеффрі Холл.

Він три місяці відрощував бороду та знайшов одяг, щоб скопіювати стиль Зеленського. Для цього хлопець обрав футболку кольору хакі з українським гербом та зробив схожу зачіску. 

Він каже, що хотів одягнутися в Зеленського через репутацію президента як наймужнішої людини, — зазначив Джеффрі Холл.

У своєму твітері студент розповів, що захоплюється мужністю українського народу, тому вирішив перевтілитися в Володимира Зеленського, який став символом спротиву України проти російської агресії. 

З собою він також взяв плакат, на якому написана цитата з промови Зеленського в конгресі США. Хлопець каже, що таким чином він вирішив підтримати народ України та показати, що навіть за тисячі кілометрів люди знають та пам’ятають про українців, які жертвують своїм життям заради свободи. 

Новости Днепра про Відрощував бороду три місяці: в Японії студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського (ФОТО)

Зазначимо, що в Японії студентам дозволено приходити на вручення дипломів в будь-якому одязі, копіюючи улюблених героїв або визначних історичних постатей, якими вони захоплюються. 

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Новости Днепра про Відрощував бороду три місяці: в Японії студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського (ФОТО)Українська

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