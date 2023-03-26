Отращивал бороду три месяца: в Японии студент пришел на вручение дипломов в образе Зеленского (ФОТО)

В Японии студент закосплеел Зеленского.

В Японии студент Киотского университета пришел на церемонию вручения дипломов в образе президента Зеленского.

Об этом в твиттере сообщил лектор в Университете международных исследований Джеффри Холл.

Он три месяца отращивал бороду и нашел одежду, чтобы скопировать стиль Зеленского. Для этого парень выбрал футболку цвета хаки с украинским гербом и сделал похожую прическу.

Он говорит, что хотел одеться у Зеленского из-за репутации президента как самого мужественного человека, — отметил Джеффри Холл.

В своем твиттере студент рассказал, что восхищается мужеством украинского народа, поэтому решил перевоплотиться во Владимира Зеленского, который стал символом сопротивления Украины против российской агрессии.

С собой он взял плакат, на котором написана цитата из речи Зеленского в конгрессе США. Молодой человек говорит, что таким образом он решил поддержать народ Украины и показать, что даже за тысячи километров люди знают и помнят об украинцах, которые жертвуют своей жизнью ради свободы.

Отметим, что в Японии студентам разрешено приходить на вручение дипломов в любой одежде, копируя любимых героев или выдающихся исторических фигур, которыми они увлекаются.

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