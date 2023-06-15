Відмовили ноги: у Кривому Розі 74-річний чоловік застряг в колодязі

Чоловік не зміг вибратися з колодязя.

Про це повідомили в патрульній поліції Кривого Рогу.

Усе сталося в Центрально-міському районі Кривого Рогу. Патрульні отримали виклик про криворіжця, який кричав та просив про допомогу. Приїхавши за вказаною адресою, інспектори з’ясували, що 74-річний чоловік заліз до комунікаційного колодязя, але самостійно вибратися не зміг.

Містянин був у безпорадному стані та скаржився, що в нього відмовили ноги. Інспектори витягнули його із пастки та передали медикам “швидкої”, які теж прибули на виклик.

Наразі врятований чоловік під пильним наглядом лікарів.

Нагадаємо, сьогодні 15 червня, росіяни знову обстріляли Кривий Ріг ракетами. Поцілили по двох промислових підприємствах. Внаслідок атаки поранення отримав 38-річний чоловік.

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