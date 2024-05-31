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  • “Рослинні клептомани”: у Кривому Розі невідомі з корінням вирвали ялинки з кладовища

“Рослинні клептомани”: у Кривому Розі невідомі з корінням вирвали ялинки з кладовища

Сьогодні 10:26
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомі поцупили ялинки з місцевого цвинтаря.

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Криворіжці скаржаться на появу рослинних клептоманів, які не гребують крадіжками з цвинтаря. 

На Всебратському кладовищі Кривого Рогу невідомі повидирали з корінням ялинки прямо з могили, повідомляє телеграм-канал “На часі”.

Місцеві жителі прийшли на цвинтар, аби поприбирати могилу родича, але виявили, що молоді саджанці ялинки, які вони висадили, зникли. Невідомі вирвали рослини з корінням. 

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Жителі Кривого Рогу зазначають, що це не вперше, коли в місті крадуть дерева. “Рослинні клептомани” вкрали цілу клумбу ялівцю з парку Мершавцева. Зникнення п’ятьох кущів з центральної алеї працівники парку помітили вранці.

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