“Рослинні клептомани”: у Кривому Розі невідомі з корінням вирвали ялинки з кладовища

Криворіжці скаржаться на появу рослинних клептоманів, які не гребують крадіжками з цвинтаря.
На Всебратському кладовищі Кривого Рогу невідомі повидирали з корінням ялинки прямо з могили, повідомляє телеграм-канал “На часі”.
Місцеві жителі прийшли на цвинтар, аби поприбирати могилу родича, але виявили, що молоді саджанці ялинки, які вони висадили, зникли. Невідомі вирвали рослини з корінням.
Жителі Кривого Рогу зазначають, що це не вперше, коли в місті крадуть дерева. “Рослинні клептомани” вкрали цілу клумбу ялівцю з парку Мершавцева. Зникнення п’ятьох кущів з центральної алеї працівники парку помітили вранці.
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