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  • Хотіла “відсидітися”: на Дніпропетровщині затримали жительку Авдіївки, яка шпигувала на користь РФ

Хотіла “відсидітися”: на Дніпропетровщині затримали жительку Авдіївки, яка шпигувала на користь РФ

Сьогодні 11:16
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У Кривому Розі затримали мешканку Авдіївки, яку підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Новости Днепра про Хотіла

Мешканці Авдіївки, яка передала військовій ЗС РФ інформацію про рух українських танків, повідомлено про підозру, йдеться на сайті Офісу генпрокурора. 

Живучи в Авдіївці, жінка шукала позиції українських військових та зливала цю інформацію сестрі, яка була бойовою медикинею підрозділу армії РФ, що штурмував місто, повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці з’ясували, що у липні 2023 року мешканка Авдіївки передала своїй родичці через месенджер Telegram дані воєнного характеру. Телефоном вона розповіла сестрі про рух вулицями міста техніки українських захисників. Зосередила увагу на переміщенні танкових підрозділів ЗСУ.

Після того, як в результаті масованих обстрілів населеного пункту ворог розбомбив і її будинок, жінка під виглядом переселенки переїхала до Кривого Рогу, де деякий час й ховалась. Утім її викрила СБУ. Нині зрадниці загрожує до 8 років ув’язнення.

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