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Отказали ноги: в Кривом Роге 74-летний мужчина застрял в колодце

Сегодня 10:59
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Мужчина не смог выбраться из колодца.

Новости Днепра про Отказали ноги: в Кривом Роге 74-летний мужчина застрял в колодце

Об этом сообщили в патрульной полиции Кривого Рога.

Все произошло в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Патрульные получили вызов о криворожанине, который кричал и просил о помощи. Приехав по указанному адресу, инспекторы выяснили, что 74-летний мужчина залез в коммуникационный колодец, но самостоятельно выбраться не смог.

Житель города был в беспомощном состоянии и жаловался, что у него отказали ноги. Инспекторы вытащили его из ловушки и передали медикам «скорой», которые тоже прибыли по вызову.

В настоящее время спасенный мужчина под пристальным наблюдением врачей.

Напомним, сегодня 15 июня россияне снова обстреляли Кривой Рог ракетами. Попали по двум промышленным предприятиям. В результате атаки ранения получил 38-летний мужчина.

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