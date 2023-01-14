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  • Відірвало кінцівки: у Дніпрі на Набережній Перемоги автівка на смерть збила жінку

Відірвало кінцівки: у Дніпрі на Набережній Перемоги автівка на смерть збила жінку

Сьогодні 09:42
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У п'ятницю, 13 січня у Дніпрі на Набережній Перемоги автомобіль марки Toyota на смерть збив жінку. Аварія трапилася в районі Дніпровського державного інституту фізичної культури та спорту.

Новости Днепра про Відірвало кінцівки: у Дніпрі на Набережній Перемоги автівка на смерть збила жінку

Як передає Інформатор Дніпро з місця подій, приблизний час ДТП – 19:15. 

Іномарка рухалася по Набережній Перемоги у бік центру. У цей час жінка переходила дорогу на червоний колір світлофора. Водій не встиг загальмувати – сталося зіткнення. 

Новости Днепра про Відірвало кінцівки: у Дніпрі на Набережній Перемоги автівка на смерть збила жінку

Жертві відірвало ногу. Отримані травми виявилися несумісними з життям. 

Новости Днепра про Відірвало кінцівки: у Дніпрі на Набережній Перемоги автівка на смерть збила жінку

Правоохоронці встановлюють деталі аварії. Також вони наголошують, що у період відключень та економії електроенергії, коли вуличне освітлення частково не працює, варто бути особливо пильними на дорозі: як водіям, так і пішоходам. Останнім бажано ходити в темний час доби в одязі зі світловідбиваючими елементами.

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Новости Днепра про Відірвало кінцівки: у Дніпрі на Набережній Перемоги автівка на смерть збила жінкуУкраїнська Новости Днепра про Відірвало кінцівки: у Дніпрі на Набережній Перемоги автівка на смерть збила жінкуРусский

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