Відірвало кінцівки: у Дніпрі на Набережній Перемоги автівка на смерть збила жінку

Як передає Інформатор Дніпро з місця подій, приблизний час ДТП – 19:15.
Іномарка рухалася по Набережній Перемоги у бік центру. У цей час жінка переходила дорогу на червоний колір світлофора. Водій не встиг загальмувати – сталося зіткнення.
Жертві відірвало ногу. Отримані травми виявилися несумісними з життям.
Правоохоронці встановлюють деталі аварії. Також вони наголошують, що у період відключень та економії електроенергії, коли вуличне освітлення частково не працює, варто бути особливо пильними на дорозі: як водіям, так і пішоходам. Останнім бажано ходити в темний час доби в одязі зі світловідбиваючими елементами.
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