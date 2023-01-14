Оторвало конечности: в Днепре на Набережной Победы машина насмерть сбила женщину

Как передает Информатор Днепр с места событий, примерное время ДТП — 19:15.
Иномарка двигалась по Набережной Победы в сторону центра. В это время женщина переходила дорогу на красный цвет светофора. Водитель не успел затормозить — произошло столкновение.
Жертве оторвало ногу. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Правоохранители устанавливают детали аварии. Также они отмечают, что в период отключений и экономии электроэнергии, когда уличное освещение частично не работает, стоит быть особенно бдительными на дороге: как водителям, так и пешеходам. Последним желательно ходить в темное время суток в одежде со светоотражающими элементами.
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