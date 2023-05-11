Величезний уламок застряг в серці: у лікарні Дніпра врятували воїна в його день народження

У Дніпрі врятували 48-річного захисника.

Про це розповіли на Facebook-сторінці медцентру.

В одній із лікарень Дніпра провели складну операцію на серці. За словами лікарів, 48-річний воїн потрапив до них з множинними пораненнями та великим уламком в районі серця.

Обстеживши пацієнта, лікарі не відразу змогли визначити місцезнаходження уламку, але після проведення ангіографії, досвідчений кардіохірург зміг витягнути металевий чужорідний предмет із серця захисника.

Як виявилося, уламок застряг у правому шлуночку серця. На щастя, операція пройшла успішно. Лікарі кажуть, що тепер серцю пацієнта нічого не загрожує, а після реабілітації він має всі шанси повернутися до звичного життя.

У нашого Героя сьогодні два дня народження. День, коли народився чоловіче і від цього дня починається відлік віку, та коли був успішно прооперований. Довгого та міцного здоров’я йому та його близьким. Мирного неба і безмежного щастя! – кажуть лікарі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у лікарні Дніпра врятували 39-річного воїна, якому під Бахмутом вибухом відірвало дві руки та ногу.

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