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Вдарила ножем у спину: у Кривому Розі жінка вбила свого чоловіка

Сьогодні 16:30
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Жінці вже повідомили про підозру.

Новости Днепра про Вдарила ножем у спину: у Кривому Розі жінка вбила свого чоловіка

У вівторок, 19 грудня, в одній із квартир на території Саксаганського району Кривого Рогу виявили тіло 53-річного чоловіка. Правоохоронці з’ясували, що його вбила 44-річна дружина.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що між жінкою та її чоловіком виник конфлікт, під час якого підозрювана завдала потерпілому удар кухонним ножем у спину. Від отриманих травм містянин помер на місці.

Правоохоронці затримали зловмисницю та вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Триває слідство. 

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