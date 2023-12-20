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Ударила ножом в спину: в Кривом Роге женщина убила своего мужа

Сегодня 16:30
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Женщине уже сообщили о подозрении.

Новости Днепра про Ударила ножом в спину: в Кривом Роге женщина убила своего мужа

Во вторник, 19 декабря, в одной из квартир на территории Саксаганского района Кривого Рога обнаружили тело 53-летнего мужчины. Правоохранители выяснили, что его убила 44-летняя жена.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается, что между женщиной и ее мужем возник конфликт, во время которого подозреваемая нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в спину. От полученных травм горожанин умер на месте.

Правоохранители задержали злоумышленницу и изъяли орудие преступления – кухонный нож.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжается следствие.

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Новости Днепра про Ударила ножом в спину: в Кривом Роге женщина убила своего мужаУкраїнська Новости Днепра про Ударила ножом в спину: в Кривом Роге женщина убила своего мужаРусский

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