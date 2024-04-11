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  • Вчителька з Дніпра образила та вдарила ученицю іншої школи: деталі конфлікту

Вчителька з Дніпра образила та вдарила ученицю іншої школи: деталі конфлікту

Сьогодні 18:13
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У Дніпрі розгорівся скандал зі вчителькою.

Новости Днепра про Вчителька з Дніпра образила та вдарила ученицю іншої школи: деталі конфлікту

10 квітня в одному із закладів освіти Дніпра відбулася конфліктна ситуація між ученицею школи 69 та вчителькою початкових класів гімназії 45, розповіла заступниця начальника управління освіти Департаменту гуманітарної політики Олена Яковенко.

Педагогиня образила дитину. Деталей конфлікту не розповідають, але відомо, що вчителька назвала дівчину “поганими” словами та нанесла тілесні ушкодження. Про це повідомила директорка школи 69, де навчається потерпіла учениця.

Як зазначили в ГумДепі, директорка гімназії 45, де працювала вчителька, про конфлікт повідомила лише після того, як педагогиня написала заяву на звільнення, а адміністрація видала відповідний наказ по закладу.

На рішення керівників закладів освіти з кадрових питань управління освіти не має впливу. Відповідно до законодавства приймає чи звільняє працівників виключно керівнику цього закладу, – зауважила Олена Яковенко.

Представники управління освіти провели нараду з керівниками закладів, де наголосили на посиленні контролю за чергуванням педагогів на перервах та особливому контролі дотримання педагогічної етики.

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Новости Днепра про Вчителька з Дніпра образила та вдарила ученицю іншої школи: деталі конфліктуУкраїнська Новости Днепра про Вчителька з Дніпра образила та вдарила ученицю іншої школи: деталі конфліктуРусский

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