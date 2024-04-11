Учительница из Днепра оскорбила и ударила ученицу другой школы: детали конфликта

10 апреля в одном из учебных заведений Днепра произошла конфликтная ситуация между ученицей школы 69 и учительницей начальных классов гимназии 45, рассказала заместитель начальника управления образования Департамента гуманитарной политики Елена Яковенко.
Педагог обидела ребенка. Детали конфликта не рассказывают, но известно, что учительница назвала девушку «плохими» словами и нанесла телесные повреждения. Об этом сообщила директор школы 69, где учится потерпевшая ученица.
Как отметили в ГумДепе, директор гимназии 45, где работала учительница, о конфликте сообщила только после того, как педагог написала заявление на увольнение, а администрация издала соответствующий приказ по заведению.
На решение руководителей учебных заведений по кадровым вопросам управления образования не имеет влияния. Согласно законодательству принимает или увольняет работников исключительно руководителю этого заведения, — отметила Елена Яковенко.
Представители управления образования провели совещание с руководителями заведений, где отметили усиление контроля за дежурством педагогов на перерывах и особом контроле соблюдения педагогической этики.
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