Вчиняв сексуальне насильство над сусідськими дітьми: в Дніпрі судитимуть чоловіка

За даними слідства, на початку січня 2023 року 46-річний мешканець м. Дніпро вчинив дії сексуального характеру щодо сусідських хлопчиків 8 та 10 років. Родини потерпілих мешкають по сусідству з підозрюваним.
Чоловік часто проводив з ними час, граючись у гуртожитку, коли батьки були на роботі.
Один із хлопчиків зафіксував дії сусіда на мобільний телефон та показав матері, яка викликала поліцію.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Джерело: ОГП
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