Совершал сексуальное насилие над соседскими детьми: в Днепре будут судить мужчину

Читайте также:
Автор:
Злоумышленник нанес жителю Днепровского района многочисленные удары ножом. От полученных…
Многие из жителей Днепра что-то коллекционировали в детстве или продолжают…
Учитывайте эту информацию!
На Красном Камне появилась любительская зарядная станция для электрокаров.
5 марта между 70-летним и 60-летним мужчинами возникла ссора, во время которой последний нанес знакомому многочисленные удары кухонным ножом.
Злоумышленник нанес жителю Днепровского района многочисленные удары ножом. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте.
Многие из жителей Днепра что-то коллекционировали в детстве или продолжают собирать сейчас. Коллекционирование – это одновременно азарт поиска нового экспоната и радость от пополнения коллекции. Но бывает так, что все, что собиралось в течение нескольких лет выставляют на продажу. Новому…
Учитывайте эту информацию!
На Красном Камне появилась любительская зарядная станция для электрокаров.
Пограничники предупредили о возможных проблемах на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.
Не простим! Отомстим!
У Дніпрі чоловік погрожував містянам зброєю.
В Днепре тушили пожар в частном доме.
Граждане, которые в начале вторжения россии получили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны вернуть все это в течение 10 дней.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!