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Совершал сексуальное насилие над соседскими детьми: в Днепре будут судить мужчину

Сегодня 19:45
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При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя по факту совершения сексуального насилия в отношении малолетних детей (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

Новости Днепра про Совершал сексуальное насилие над соседскими детьми: в Днепре будут судить мужчину

По данным следствия, в начале января 2023 года 46-летний житель г. Днепра совершил действия сексуального характера по отношению к соседским мальчикам 8 и 10 лет. Семьи потерпевших проживают по соседству с подозреваемым.
 
Мужчина частенько проводил с ними время, играя в общежитии, когда родители были на работе.
 
Один из мальчиков зафиксировал действия соседа на мобильном телефоне и показал матери, она вызвавала полицию.
 
В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
 
Источник: ОГП

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Новости Днепра про Совершал сексуальное насилие над соседскими детьми: в Днепре будут судить мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Совершал сексуальное насилие над соседскими детьми: в Днепре будут судить мужчинуРусский

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