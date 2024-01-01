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Важливо: як у Дніпрі 1 січня працює громадський транспорт

Сьогодні 09:30
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Важливо: як у Дніпрі 1 січня працює громадський транспорт

Сьогодні, 1 січня, у Дніпрі всі трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть в режимі вихідного дня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 210 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 643 автобуси (з них 91 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про Важливо: як у Дніпрі 1 січня працює громадський транспортУкраїнська

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