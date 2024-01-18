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Важливо: на Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи

Сьогодні 09:31
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Без паніки!

Новости Днепра про Важливо: на Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи

Сьогодні, 18 січня, у Кривому Розі пролунають вибухи. Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Крім того, з 9:00 до 15:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Важливо: на Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухиУкраїнська

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