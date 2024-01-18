У Дніпрі сьогодні деякі будинки будуть без електроенергії 9 годин: адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 18 січня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.

Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Дмитра Кедріна: 57;

вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;

вул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні);

вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;

пров. Верстатобудівельний: 4;

вул. Титова: 2-4, 6;

просп. Богдана Хмельницького: 24-Н;

просп. Олександра Поля: 98-Б, 102-Д, 111, 129-Б, 133, 135-Б, 137-А, 139, 141, 143-А, 145.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте також:

Українська

Автор: