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Новини У Дніпрі сьогодні деякі будинки будуть без електроенергії 9 годин: адреси
У Дніпрі сьогодні деякі будинки будуть без електроенергії 9 годин: адреси
Ще є час зарядити телефон!
Сьогодні, 18 січня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.
Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові роботи.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Дмитра Кедріна: 57;
вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
вул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні);
вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;
пров. Верстатобудівельний: 4;
вул. Титова: 2-4, 6;
просп. Богдана Хмельницького: 24-Н;
просп. Олександра Поля: 98-Б, 102-Д, 111, 129-Б, 133, 135-Б, 137-А, 139, 141, 143-А, 145.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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