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  • У Дніпрі сьогодні деякі будинки будуть без електроенергії 9 годин: адреси

У Дніпрі сьогодні деякі будинки будуть без електроенергії 9 годин: адреси

Сьогодні 07:25
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деякі будинки будуть без електроенергії 9 годин: адреси

Сьогодні, 18 січня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.

Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 57;
  • вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
  • вул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні);
  • вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;
  • пров. Верстатобудівельний: 4;
  • вул. Титова: 2-4, 6;
  • просп. Богдана Хмельницького: 24-Н;
  • просп. Олександра Поля: 98-Б, 102-Д, 111, 129-Б, 133, 135-Б, 137-А, 139, 141, 143-А, 145.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деякі будинки будуть без електроенергії 9 годин: адресиУкраїнська

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