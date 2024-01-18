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Важно: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Сегодня 09:31
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Без паники!

Новости Днепра про Важно: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Сегодня, 18 января, в Кривом Роге прогремят взрывы. Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Так, в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Кроме того, с 9:00 до 15:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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