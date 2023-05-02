В Україні запрацював реєстр зниклих безвісти: як ним скористатися

В Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Отримати витяг із реєстру можуть родичі зниклих безвісти. Надаватимуть документ представники Департаменту інформатизації МВС України. Для отримання витягу потрібно подати до МВС запит і копії документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

Звернення можна надіслати:

на електронну пошту — [email protected];

на адресу МВС — м. Київ, вул. Богомольця, 10.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко розповів, що реєстр є захищеною базою даних. Доступ до нього матимуть лише окремі посадовці: представники Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Нацполіції та Департаменту інформатизації МВС.

Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Нацполіції. А верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти, — пояснив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Так, у реєстрі будуть зібрані ПІБ зниклого/зниклої; місце та дата народження; сімейний стан; місце проживання; територія, де сталося зникнення; обставини та час зникнення; прикмети людини. Також у базі буде інформація про наявність чи відсутність рішення суду про визнання людини безвісти зниклою або оголошення померлою.

Отримати витяг із реєстру рідні зможуть за місяць після того, як інформацію внесуть до бази. На підставі витягу рідні зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію через втрату годувальника непрацездатними членами сім’ї.

У МВС зазначили, що офіційно наразі підтверджено приблизно 23 тисячі людей, які вважаються зниклими безвісти внаслідок воєнних дій.

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