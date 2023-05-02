Атака на Павлоград: РФ могла ударити по хімзаводу, вибух на якому призведе до екологічної катастрофи

РФ могла навмисне вдарити по хімзаводу.

У ніч на 1 травня росіяни атакували Павлоград. Станом на зараз відомо про 34 травмованих внаслідок обстрілу. У людей забої, різані рани та отруєння продуктами горіння. Дві жінки потрапили до реанімації, але одну з них вже перевели до звичайної палати. Постраждало п’ятеро дівчаток віком від 8 до 16 років, але їхньому життю вже нічого не загрожує.

OSINT-проект GeoConfirmed у себе в Twitter опублікував міні-розслідування, в якому йдеться про те, що росіяни могли вдарити по хімзаводу в Павлограді. Аналітики, проаналізувавши відео та фото, які виклали в мережу, стверджують, що удар прийшовся по промисловому підприємству, де можуть бути залишки старого ракетного палива.

Розслідувачі зауважують, що на полігоні могли зберігати понад 1,8 тисячі тонн простроченого твердого ракетного палива, термін придатності якого минув 20 років тому. До таких висновків вони дійшли, спираючись на статтю журналістів BBC, які попереджали про можливу екологічну катастрофу, якщо на хімзаводі в Павлограді колись станеться вибух. За їх даними, внаслідок аварії можуть постраждати не тільки населені пункти Дніпропетровщини, а ще чотирьох сусідніх областей.

Аналітики впевнені, що росіяни могли навмисне вдарили по заводу знаючи, що це призведе до катастрофи. Зауважимо, що ворог після обстрілу розганяв інформацію про начебто ураження залізничної станції та боєприпасів ЗСУ.

Що каже влада?

Після вибуху місцева влада закликала мешканців “не вештатися вулицями”, через небезпеку обстрілів, а потім запевнила, що хімічної небезпеки немає.

Хімічна небезпека в місті відсутня. Не піддавайтесь паніці. Не розповсюджуйте фейки, – мовилося в повідомленні.

У ОВА на ранок повідомили, що удар прийшовся по промисловому підприємству, але якому саме – не уточнювалося. А перший заступник очільника ОВА Володимир Орлов зауважив, що інформація про хімічну небезпеку у Павлограді та області є хибною. За його словами, фахівці провели виміри повітря, і ніяких відхилень немає.

Тому поки що офіційного підтвердження, що це був удар саме по хімзаводу немає.

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