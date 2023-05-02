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У Дніпрі на Монастирському острові розчищають берег: у чому причина

Сьогодні 11:14
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У Дніпрі чистять Монастирський острів.

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові розчищають берег: у чому причина

Про це повідомили в департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради. 

Днями комунальники чистили берег Монастирського острову від сміття, яке туди викинуло під час підтоплення через весняне водопілля. На пляжі валялися водорослі, мушлі та очерет, які занесло на пісок водою. 

До прибирання залучили культиватор, який привів до належного стану пісок на пляжі. Ділянку в майже 4 гектари прибирали 11 працівників КП. 

У департаменті зазначили, що сміття, яке залишилося після водопілля, будуть прибирати ще й на Майнулівському пляжі, який досі частково затоплений. Як тільки вода піде, то велике прибирання зроблять і там. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові розчищають берег: у чому причина

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові розчищають берег: у чому причина

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові розчищають берег: у чому причина

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі затопило пляж на Монастирському острові. Під водою опинилися пандуси, дерева, рятувальна вежа. Крім цього, на острові зникли лавочки. Як жартівливо пояснили в департаменті, їх не вкрало НЛО, а забрали комунальники, щоб пофарбувати. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові розчищають берег: у чому причинаУкраїнська

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