В Днепре на Монастырском острове расчищают берег: в чем причина

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.
На днях коммунальщики чистили берег Монастырского острова от мусора, который туда выбросило во время подтопления из-за весеннего половодья. На пляже валялись водоросли, ракушки и камыши, которые занесло на песок водой.
К уборке привлекли культиватор, приведший в надлежащее состояние песок на пляже. Участок почти в 4 гектара убирали 11 работников КП.
В департаменте отметили, что оставшийся после половодья мусор будут убирать еще и на Майнуловском пляже, который до сих пор частично затоплен. Как только вода уйдет, большую уборку сделают и там.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре затопило пляж на Монастырском острове. Под водой оказались пандусы, деревья, спасательная башня. Кроме этого, на острове исчезли лавочки. Как шутливо объяснили в департаменте, их не украло НЛО, а забрали коммунальщики, чтобы покрасить.
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