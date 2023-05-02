В Украине заработал реестр пропавших без вести: как им воспользоваться

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Получить выписку из реестра могут родственники пропавших без вести. Предоставят документ представители Департамента информатизации МВД Украины. Для получения выписки необходимо подать в МВД запрос и копии документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.
Обращение можно отправить:
Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко рассказал, что реестр является защищенной базой данных. Доступ к нему будут иметь только отдельные должностные лица: представители Офиса уполномоченного по пропавшим без вести, сотрудники Нацполиции и Департамента информатизации МВД.
Карточки записей формируются на основе заявлений, поданных родственниками пропавших в Нацполицию. А верификацию каждого лица осуществляет непосредственно Офис уполномоченного по пропавшим без вести, — объяснил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.
Так, в реестре будут собраны ФИО пропавшего/пропавшей; место и дата рождения; семейное положение; место жительства; территория, где произошло исчезновение; обстоятельства и время исчезновения; приметы человека. Также в базе будет информация о наличии или отсутствии решения суда о признании человека без вести пропавшим или объявлении умершим.
Получить выписку из реестра родные смогут через месяц после того, как информацию внесут в базу. На основании выписки родные смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию из-за потери кормильца нетрудоспособными членами семьи.
В МВД отметили, что официально в настоящее время подтверждено около 23 тысяч лиц, считающихся пропавшими без вести в результате военных действий.
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