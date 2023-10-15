В Україні заблокують популярний сервіс для соцмереж Linktree

В Україні будуть блокувати популярний сервіс Linktree для Instagram та інших соцмереж.

Відповідне розпорядження оприлюднила Держслужба зв’язку та захисту інформації.

Сервіс дозволяв популярним Instagram-блогерам обходити обмеження на використання лише одного посилання у шапці профіля.

В Розпорядженні Держспецзв’язку йдеться про воєнний стан та особливості управління телеком-мережами під час воєнного стану.

Також Держслужба внесла до переліку небажаних сайтів магазин “Техпорт”, у якого дуже негативні відгуки серед покупців.

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