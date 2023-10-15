Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Україні заблокують популярний сервіс для соцмереж Linktree

Сьогодні 15:59
просмотров

В Україні будуть блокувати популярний сервіс Linktree для Instagram та інших соцмереж.

Новости Днепра про В Україні заблокують популярний сервіс для соцмереж Linktree

Відповідне розпорядження оприлюднила Держслужба зв’язку та захисту інформації. 

Сервіс дозволяв популярним Instagram-блогерам обходити обмеження на використання лише одного посилання у шапці профіля.

В Розпорядженні Держспецзв’язку йдеться про воєнний стан та особливості управління телеком-мережами під час воєнного стану. 

Також Держслужба внесла до переліку небажаних сайтів магазин “Техпорт”, у якого дуже негативні відгуки серед покупців.

Читайте також:

Новости Днепра про В Україні заблокують популярний сервіс для соцмереж LinktreeУкраїнська Новости Днепра про В Україні заблокують популярний сервіс для соцмереж LinktreeРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Збірна України здолала Північну Македонію у відборі до Євро-24
новини України
Вчора 18:47
Збірна України здолала Північну Македонію у відборі до Євро-24

Збірна України по футболу у Празі не без проблем здолала…

В Україні закликають скасувати перехід на зимовий час, щоб заощадити електроенергію
Новини Дніпра
13.10.2023 09:00
В Україні закликають скасувати перехід на зимовий час, щоб заощадити електроенергію

Традиційно щоосені Україна переходить на зимовий час.

В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі
Новини Дніпра
12.10.2023 18:03
В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

Готуйте теплі речі!

Ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по кафе на Харківщині: росіяни вбили 59 людей
новини України
12.10.2023 13:28
Ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по кафе на Харківщині: росіяни вбили 59 людей

5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського…

Наверх