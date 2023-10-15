У Дніпрі поблизу Воронцовського пляжу знайшли тіло потопельника

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про тіло надійшло вчора о 16 годині.
На місце одразу виїхало відділення водолазів-рятувальників.
Тіло людини без ознак життя було на відстані 15 метрів від берега.
Рятувальники дістали тіло за допомогою мотузки і передали експертам Нацполіції та судмедекспертизи.
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