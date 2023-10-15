У Дніпрі поблизу Воронцовського пляжу знайшли тіло потопельника

У річці Дніпро поблизу пляжу "Воронцовський" знайшли тіло людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про тіло надійшло вчора о 16 годині.

На місце одразу виїхало відділення водолазів-рятувальників.

Тіло людини без ознак життя було на відстані 15 метрів від берега.

Рятувальники дістали тіло за допомогою мотузки і передали експертам Нацполіції та судмедекспертизи.

Читайте також:

Українська

Автор: