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У Дніпрі поблизу Воронцовського пляжу знайшли тіло потопельника

Сьогодні 12:53
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У річці Дніпро поблизу пляжу "Воронцовський" знайшли тіло людини.

Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Воронцовського пляжу знайшли тіло потопельника

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про тіло надійшло вчора о 16 годині.

На місце одразу виїхало відділення водолазів-рятувальників.

Тіло людини без ознак життя було на відстані 15 метрів від берега.

Рятувальники дістали тіло за допомогою мотузки і передали експертам Нацполіції та судмедекспертизи.

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Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Воронцовського пляжу знайшли тіло потопельникаУкраїнська

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