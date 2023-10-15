На Дніпропетровщині водій Volkswagen протаранив ресторан

Вчора пізно ввечері у місті Першотравенск сталося серйозне ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

На місце аварії одразу приїхали рятувальники, які встановили, що водій Volkswagen Touareg не впорався з керуванням і врізався в бетонну конструкцію.

Удар був такої сили, що 40-річний водій не зміг вибратися самостійно з автівки.

Рятувальники визволили чоловіка за допомогою спецзасобів і передали його лікарям для подальшої госпіталізації.

Обставини ДТП встановлюватимуть працівники Нацполіції.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: