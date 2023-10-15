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На Дніпропетровщині водій Volkswagen протаранив ресторан

Сьогодні 09:42
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Вчора пізно ввечері у місті Першотравенск сталося серйозне ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Volkswagen протаранив ресторан

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

На місце аварії одразу приїхали рятувальники, які встановили, що водій Volkswagen Touareg не впорався з керуванням і врізався в бетонну конструкцію.

Удар був такої сили, що 40-річний водій не зміг вибратися самостійно з автівки.

Рятувальники визволили чоловіка за допомогою спецзасобів і передали його лікарям для подальшої госпіталізації.

Обставини ДТП встановлюватимуть працівники Нацполіції.

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