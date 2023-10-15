В Днепре возле Мануиловского пляжа нашли тело утопленника

В реке Днепр возле пляжа "Мануиловский" нашли тело человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о теле поступило вчера в 16 часов.

На место сразу выехало отделение водолазов-спасателей.

Тело человека без признаков жизни было на расстоянии 15 метров от берега.

Спасатели извлекли тело с помощью веревки и передали экспертам Нацполиции и судмедэкспертизы.

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