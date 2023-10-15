Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині в пожежі у квартирі загинула жінка

Сьогодні 11:39
просмотров

Пожежа сталася на вулиці Едуарда Фукса у місті Кривий Ріг.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в пожежі у квартирі загинула жінка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежа розгорілася сьогодні, близько 2 години ночі

На місці рятувальники встановили, що горить квартира на 4 поверсі житлового будинку.

Пожежникам знадобилося пів години, щоб повністю локалізувати вогонь.

Під час тушіння рятувальники знайшли тіло 94-річної бабусі.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в пожежі у квартирі загинула жінкаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині водій Volkswagen протаранив ресторан
Новини Дніпра
Сьогодні 09:42
На Дніпропетровщині водій Volkswagen протаранив ресторан

Вчора пізно ввечері у місті Першотравенск сталося серйозне ДТП.

Вночі над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник – Лукашук
Новини Дніпра
Сьогодні 09:06
Вночі над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник – Лукашук

Сьогодні вночі над Дніпропетровщиною збили БпЛА.

У Дніпрі на Яворницького чоловік вигулює свиню на повідку
Новини Дніпра
Вчора 21:17
У Дніпрі на Яворницького чоловік вигулює свиню на повідку

У Дніпрі помітили чоловіка, який вигулює свиню на повідку.

Ворог 5 разів за день гатив по Нікополю – Лукашук
Новини Дніпра
Вчора 19:46
Ворог 5 разів за день гатив по Нікополю – Лукашук

Сьогодні російські війська знов атакували мирні громади Дніпропетровської області.

Наверх