На Дніпропетровщині в пожежі у квартирі загинула жінка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Пожежа розгорілася сьогодні, близько 2 години ночі
На місці рятувальники встановили, що горить квартира на 4 поверсі житлового будинку.
Пожежникам знадобилося пів години, щоб повністю локалізувати вогонь.
Під час тушіння рятувальники знайшли тіло 94-річної бабусі.
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