В Украине заблокируют популярный сервис для соцсетей Linktree

Соответствующее распоряжение обнародовала Госслужба связи и защиты информации.
Сервис позволял популярным Instagram-блогерам обходить ограничения на использование только одной ссылки в шапке профиля.
В Распоряжении Госспецсвязи говорится о военном положении и особенностях управления телеком-сетями во время военного положения.
Также Госслужба внесла в список нежелательных сайтов магазин «Техпорт», у которого очень негативные отзывы среди покупателей.
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