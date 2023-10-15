В Украине заблокируют популярный сервис для соцсетей Linktree

В Украине будут блокировать популярный сервис Linktree для Instagram и других соцсетей.

Соответствующее распоряжение обнародовала Госслужба связи и защиты информации.

Сервис позволял популярным Instagram-блогерам обходить ограничения на использование только одной ссылки в шапке профиля.

В Распоряжении Госспецсвязи говорится о военном положении и особенностях управления телеком-сетями во время военного положения.

Также Госслужба внесла в список нежелательных сайтов магазин «Техпорт», у которого очень негативные отзывы среди покупателей.

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