Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: Volkswagen врізався у приватний будинок

Сьогодні у місті Павлоград Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.

Водій легковика Volkswagen на великій швидкості врізався у приватний будинок.

Як стало відомо місцевим Telegram-каналам, водій автомобіля Volkswagen намагався виконати обгін, та зіткнувся з рейсовим автобусом.

Від удару водій втратив керування авто, та допустив зіткнення з електроопорою і приватним будинком.

Пасажир та водій легковика загинули на місці, ще один пасажир Volkswagen ушпиталений в лікарню, у важкому стані.

Офіційних коментарів ситуації поки що немає.

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