Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: Volkswagen врізався у приватний будинок

Водій легковика Volkswagen на великій швидкості врізався у приватний будинок.
Як стало відомо місцевим Telegram-каналам, водій автомобіля Volkswagen намагався виконати обгін, та зіткнувся з рейсовим автобусом.
Від удару водій втратив керування авто, та допустив зіткнення з електроопорою і приватним будинком.
Пасажир та водій легковика загинули на місці, ще один пасажир Volkswagen ушпиталений в лікарню, у важкому стані.
Офіційних коментарів ситуації поки що немає.
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