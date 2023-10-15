На Дніпропетровщині чоловік вистрілив у собаку на очах у дітей

Про це повідомляє Telegram-канал “СВОЇ”.
За попередньою інформацією, чоловік вимістив злість на собаку, після того, як його облаяв інший пес.
Інцидент трапився на Східному, місцеві мешканці цілий день шукали тварину по кличці “Тунець”.
Мешканець багатоповерхівки зайшов до квартири, потім вийшов та кілька хвилин спілкувався з дітьми в альтанці. Підійшов до пса майже впритул та дістав з кишені пістолет, попередньо, травматичний, – пише видання Свої.
Песик не може ступити на травмовану лапу, зараз він знаходиться у ветеринарній клініці.
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